Рютте: Зеленський візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Вранці 18 червня Рютте заявив, що у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" візьме участь український президент, який напередодні прибув до Бельгії.

"Вчора ввечері я мав честь приймати його у себе", – поділився генсек НАТО.

Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня заявив, що держави-члени Альянсу протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Тоді міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL, за якою країни НАТО та інші партнери купують американську зброю для України.