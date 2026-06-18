Рютте объяснил, почему Хегсет быстро уехал из Брюсселя и не встретился с Зеленским

Министр обороны США Пит Хегсет находился на заседании министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня в течение двух часов и вынужден был завершить свой визит раньше из-за предварительных обязательств.



Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов о том, почему Хегсет так быстро уехал из штаб-квартиры НАТО и не дождался прибытия президента Украины Владимира Зеленского.



Рютте рассказал, что Хегсет заранее сообщил о том, что его визит на министерскую встречу НАТО в Брюсселе 18 июня пройдет по сокращенной программе.



"Мы знали, что он должен уйти раньше, поскольку имел предварительно запланированные обязательства", – пояснил Рютте. Он подчеркнул, что американский министр, тем не менее, был в штаб-квартире НАТО почти два часа, слушая дебаты.



"Он (Хегсет – "ЕП") выступил со своей речью в 9:30. Он ушел в 11:15. Следовательно, он был там почти два часа, слушая дебаты и признавая вклад многих, действительно многих союзников", – подчеркнул генсек НАТО.



Как сообщала "Европейская правда", министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе отметил успехи механизма закупки американского оружия для Украины PURL.



Напомним, 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание министров обороны НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже анонсировал, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое начнется во второй половине дня.



Рютте также рассказал, что встретился с Зеленским накануне, когда тот прилетел в Брюссель вечером 17 июня.



Также на полях встречи в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия уже в четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов.