Гегсет відзначив "прогрес" ініціативи PURL і досягнення українців на полі бою

Ініціатива США і НАТО PURL, завдяки якій європейські союзники закуповують зброю в Сполучених Штатах для України, демонструє прогрес і закладає підґрунтя для миру.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр оборони США Піт Гегсет, перед початком засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі 18 червня.

Гегсет в Брюсселі відзначив успіхи механізму закупівлі американської зброї для України PURL.

"Щодо України також є прогрес. Завдяки ініціативі PURL президента Трампа союзники взяли на себе провідну роль у фінансуванні підтримки оборони України. Українці тримають оборону навіть перед обличчям тривалих російських атак", – заявив Гегсет.

Він зауважив, що Сполучені Штати були переконані, що "це можливо зробити, що наші союзники можуть очолити процес і що це буде узгоджено з обороною України".

"Це відбувається, і це є підтвердженням підходу президента Трампа, підходу, який закладе підґрунтя для миру", – підкреслив міністр оборони США.

Як передавала "Європейська правда", 18 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі триває засідання міністрів оборони НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже анонсував, що президент України Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке почнеться у другій половині дня.

Рютте також розповів, що зустрівся з Зеленським напередодні, коли той прилетів до Брюсселя увечері 17 червня.

Також на полях зустрічі у штаб-квартирі НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів.