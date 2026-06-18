Німеччина виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети для Patriot у межах PURL

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів для України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

За його словами, Німеччина виділить кошти на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони".

"Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн", – сказав Пісторіус.

Крім того, він зазначив, що Німеччина підтримає програму Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.

"Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед", – акцентував глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.

Варто зазначити, що раніше лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.

Також писали, що уряд Нідерландів зобов’язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро; половина цих коштів виділятиметься через програму PURL.