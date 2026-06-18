Науседа: маємо робити більше, щоб завдати Росії більшого болю

Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської Ради, пише "Європейська правда".

Науседа наголосив, що в Європи є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію "Росатом".

"Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, "Росатом" – поки що нам не вдається дійти до цього", – сказав литовський президент.

За його словами, ЄС має працювати, щоб завдати Росії "більшого болю".

"І це мій заклик до колег, до лідерів: ми маємо робити більше, щоб завдати Росії більшого болю", – наголосив Науседа.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Писали, що Болгарія не підтримує 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ через включення до нього очільника Російської православної церкви патріарха Кирила.