Болгарія не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через патріарха Кирила

Болгарія заявила, що не підтримає новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії через включення до нього очільника Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомили на умовах анонімності два дипломати ЄС, які інформовані про перебіг дискусій.

Новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ був обговорений послами ЄС минулого тижня, і тоді Болгарія висловила свою незгоду з додаванням до санкційного списку російського патріарха Кирила, вбачаючи у цьому втручання у релігійні справи.

Також, за словами співрозмовників "ЄвроПравди", кілька держав, включаючи Болгарію, висловили застереження щодо запропонованих санкцій у сфері енергетики (нагадаємо, у 21-му пакеті пропонується заморозити стелю ціни на російську нафту, щоб не допустити її зростання).

Комітет постійних представників ЄС (COREPER) збереться на наступне засідання у середу, 17 червня, о 16:30 за Києвом, де продовжить обговорення запропонованого Єврокомісією проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Варто зауважити, що тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути одноголосно схвалений Радою ЄС.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.