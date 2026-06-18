Науседа: нужно делать больше, чтобы нанести России больше боли

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейцев усиливать давление на Россию, вводя всё более жесткие санкции.

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета, пишет "Европейская правда".

Науседа подчеркнул, что у Европы есть два ключевых инструмента давления на Россию – поддержка Украины и пакеты санкций. Литовский президент выступил за то, чтобы новые ограничения охватывали также российский энергетический сектор, в частности компанию "Росатом".

"Мы должны оказывать давление на Россию путем введения 21-го пакета санкций. Очень важно затронуть не только банки, не только теневой флот, но и энергетический сектор. Возьмите, к примеру, нефть, "Росатом" – пока нам не удается дойти до этого", – сказал литовский президент.

По его словам, ЕС должен работать над тем, чтобы нанести России "больше боли"

"И это мой призыв к коллегам, к лидерам: мы должны делать больше, чтобы нанести России больше боли", – подчеркнул Науседа.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила подготовленный ЕС 21-й пакет санкций ЕС против России. В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

По данным источников "Европейской правды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Сообщалось, что Болгария не поддерживает 21-й пакет санкций ЕС против РФ из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.