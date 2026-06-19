Зеленський: США вперше позитивно сприймають питання ліцензій для ракет
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна отримає ліцензії на виробництво протибалістичних ракет.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на спільній з президентом Гондурасу пресконференції у п'ятницю, його цитує "Інтерфакс-Україна".
Глава держави пояснив свої сподівання позитивними сигналами, у тому числі від президента США Дональда Трампа.
"Посилення протиповітряної оборони України. І на це я отримав позитивний сигнал від всієї "сімки" (лідерів G7), включаючи президента Трампа. Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно", – сказав Зеленський.
"Раніше я передавав цю інформацію, починаючи з адміністрації президента Байдена, але ми жодного разу не отримали нічого. І зараз, дай бог, вони проведуть всі консультації… з виробниками, в адміністрації, проговорять з військовими. Я дуже сподіваюся, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії", – додав він.
Президент зазначив, що Україна має усі можливості для виробництва таких ракет.
У вівторок Зеленський повідомив, що Трамп позитивно відреагував на пропозицію надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет і сподівається, що той погодиться на такий крок.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне прохання України про отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.
Українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем в рамках угоди, яку Україна та Німеччина підписали 18 червня у Брюсселі.
На початку червня Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.