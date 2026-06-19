Зеленский: США впервые положительно относятся к вопросу о лицензиях на ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина получит лицензии на производство противобаллистических ракет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на совместной с президентом Гондураса пресс-конференции в пятницу, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Глава государства объяснил свои надежды позитивными сигналами, в том числе от президента США Дональда Трампа.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины. И на этот счет я получил положительный сигнал от всей "семерки" (лидеров G7), включая президента Трампа. Лицензии на производство наших ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно", – сказал Зеленский.

"Раньше я передавал эту информацию, начиная с администрации президента Байдена, но мы ни разу ничего не получили. И сейчас, дай бог, они проведут все консультации… с производителями, в администрации, обсудят с военными. Я очень надеюсь, что они вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии", – добавил он.

Президент отметил, что Украина имеет все возможности для производства таких ракет.

Во вторник Зеленский сообщил, что Трамп положительно отреагировал на предложение предоставить Украине лицензии на производство противобаллистических ракет и надеется, что тот согласится на такой шаг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит просьбу Украины о получении лицензии на производство ракет-перехватчиков.

Украинские и немецкие компании будут сотрудничать в производстве противоракетных систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.

В начале июня Зеленский сообщил, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью налаживания в европейских странах производства средств ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.