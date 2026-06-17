Трамп пообіцяв розглянути запит України щодо ліцензій на ППО

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне прохання України про отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами на зустрічі з прем’єром Індії Нарендрою Моді в кулуарах саміту G7, пише "Європейська правда".

Трамп підтвердив, що Україна хотіла б виробляти ракети до ППО за ліцензією від США та заявив, що розгляне це питання.

"Вони хотіли б мати таку можливість, але ми розглянемо це питання. Вони запитували про це", – сказав американський президент.

Питання про надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет було однією з тем обговорення на саміті G7 у Франції.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

За даними ЗМІ, йдеться також про можливість виготовляти ракети далекого радіуса дії на території України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.