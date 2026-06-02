Трамп: переговоры США с Ираном продолжаются без перерыва

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Ираном "продолжаются без перерыва".

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп во вторник, 2 июня, заявил, что сообщения о том, что Иран и США несколько дней назад прекратили переговоры, являются "неправдивыми и ложными".

"Наши переговоры продолжаются непрерывно: четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня", – сказал он.

Американский президент отметил, что "никто не знает, к чему они приведут".

"Но, как я сказал Ирану: „Настало время, так или иначе, заключить соглашение. Вы делаете это уже 47 лет, и это не может продолжаться дальше!"", – добавил он.

1 июня иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля в отношении Ливана.

Президент США сказал, что иранская сторона не сообщала ему о приостановке переговоров с Вашингтоном. Он также заявил о разговоре с премьером Израиля, по итогам которого объявил, что израильские войска, отправившиеся в Ливан, – "уже возвращаются обратно".

Позже СМИ писали, что Трамп отругал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.