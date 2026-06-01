Трамп: війська Ізраїлю, що прямували до Лівану, повертаються назад

Американський президент Дональд Трамп заявив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану – "вже повертаються назад".

Про це він написав у соцмережі Truth Social після телефонної розмови із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Натаньягу, передає "Європейська правда".

У понеділок, 1 червня, Трамп мав "дуже плідну" телефонну розмову із прем’єром Ізраїлю.

За її підсумком американський президент заявив, що "війська до Бейрута не будуть направлені, а ті війська, що вже вирушили туди, вже повертаються назад".

"Крім того, через високопоставлених представників я провів дуже плідну розмову з "Хезболлою", і вони погодилися, що всі бойові дії будуть припинені – що Ізраїль не буде на них нападати, а вони не будуть нападати на Ізраїль", – додав Трамп.

Варто зазначити, що цього дня іранське агентство Tasnim заявило, що Іран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Після цього Трамп заявив, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном.