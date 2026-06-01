Трамп заявив, що Іран не повідомляв про вихід із переговорів зі США

Американський президент Дональд Трамп заявив у понеділок, 1 червня, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда".

Як відомо, цього дня іранське агентство Tasnim заявило, що Іран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Втім, Трамп сказав, що його не поінформували про це рішення заздалегідь. Водночас на його думку, "це нормально, якщо вони закінчили переговори".

"Це доречно сказати, бо вони кращі перемовники, ніж бійці. Але вони нас про це не поінформували. Це не означає, що ми поїдемо туди і почнемо скидати бомби", – зазначив американський президент.

Водночас він наголосив, що США збережуть морську блокаду.

"Якщо вони не хочуть розмовляти, я не проти. Я думаю, це нормально. Я теж не особливо хочу розмовляти. Ми занадто багато розмовляємо", додав Трамп.

Вихідними США й Іран обмінялись новими ударами.

Минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.

Згодом з’явились повідомлення, що Трамп висунув декілька пропозицій щодо змін до меморандуму, який його перемовники узгодили з Іраном.