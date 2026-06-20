Ще один топпосадовець ОП повертає польську нагороду через рішення Навроцького

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що поверне вручену йому польську державну нагороду після рішення президента Польщі Кароля Навроцького відкликати вручений українському президенту орден Білого Орла.

Про це він оголосив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Жовква зазначив, що рішення Навроцького є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим, оскільки нагородження Зеленського було також визнанням боротьби України у найважчий момент її новітньої історії і того внеску, який українські захисники роблять у майбутнє Європи.

"Для мене великою честю було прийняти польську державну відзнаку – Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який був мені вручений у 2022 році за розбудову українсько-польського взаєморозуміння та партнерства. Але в нинішніх обставинах не вважаю можливим і надалі зберігати цю нагороду. Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден", – написав він.

Посадовець одночасно подякував усім полякам, які в роки війни надали Україні велику підтримку та наголосив, що українці завжди пам’ятатимуть цю солідарність.

"Тому сьогодні вкотре подякувати тисячам польських родин, які простягнули руку допомоги і продовжують підтримувати українців у найтяжчий час, польським добровольцям, які допомагають нам стримувати російську навалу, польським посадовцям, які незважаючи ні на що, продовжують розбудовувати справжнє українсько-польське партнерство, польським друзям, які розуміють цінність нашої єдності перед лицем спільної загрози", – зазначив він.

"Завжди був і є шанс на творення нової історії між нашими народами на основі формули "прощаємо і просимо пробачення"… Впевнений, що взаємна повага та історична справедливість мають залишатися основою відносин між нашими народами", – додав Жовква.

Раніше про такі рішення оголосили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посол у Польщі Василь Боднар, голова Офісу президента Кирило Буданов.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників". Водночас він не став коментувати, чи зробить необхідні з його боку процедурні кроки для затвердження рішення Навроцького.

Українська сторона поки не коментує, чи вплине скандал на поїздку Зеленського до Гданська, де пройде цьогорічна Конференція з відновлення України.

Читайте також Пастка Білого Орла: як погрози Зеленському зіграли проти самого президента Польщі.