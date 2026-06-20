Еще один топ-чиновник ОП возвращает польскую награду из-за решения Навроцкого

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что вернет врученную ему польскую государственную награду после решения президента Польши Кароля Навроцкого отозвать врученный украинскому президенту орден Белого Орла.

Об этом он объявил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Жовква отметил, что решение Навроцкого является шагом, который невозможно воспринимать ни как морально справедливый, ни политически оправданный, поскольку награждение Зеленского было также признанием борьбы Украины в самый тяжелый момент ее новейшей истории и того вклада, который украинские защитники делают в будущее Европы.

"Для меня большой честью было принять польскую государственную награду – Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который был мне вручен в 2022 году за развитие украинско-польского взаимопонимания и партнерства. Но в нынешних обстоятельствах не считаю возможным и в дальнейшем сохранять эту награду. С уважением к польскому народу и благодарностью всем полякам, которые поддерживали и поддерживают Украину, принял решение вернуть орден", – написал он.

Чиновник одновременно поблагодарил всех поляков, которые в годы войны оказали Украине большую поддержку и подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить эту солидарность.

"Поэтому сегодня еще раз поблагодарить тысячи польских семей, которые протянули руку помощи и продолжают поддерживать украинцев в самое тяжелое время, польских добровольцев, которые помогают нам сдерживать российское нашествие, польских чиновников, которые несмотря ни на что, продолжают развивать настоящее украинско-польское партнерство, польских друзей, которые понимают ценность нашего единства перед лицом общей угрозы", – отметил он.

"Всегда был и есть шанс на создание новой истории между нашими народами на основе формулы "прощаем и просим прощения"... Уверен, что взаимное уважение и историческая справедливость должны оставаться основой отношений между нашими народами", – добавил Жовква.

Ранее о таких решениях объявили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, посол в Польше Василий Боднар, глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Премьер Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников". В то же время он не сказал, предпримет ли необходимые с его стороны процедурные шаги для утверждения решения Навроцкого.

Украинская сторона пока не комментирует, повлияет ли скандал на поездку Зеленского в Гданьск, где пройдет нынешняя Конференция по восстановлению Украины.

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