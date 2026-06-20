На Львівщині завершилися пошуки останків жертв Волинської трагедії

На території колишнього села Гута Пеняцька, що у межах Підкамінської селищної територіальної громади Золочівського району Львівської області, завершилися пошуки останків жертв Волинської трагедії.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті (УІНП), пише "Європейська правда".

Пошукові роботи на території колишнього села Гута Пеняцька відбувалися у період з 8 по 18 червня. Дослідження з метою пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1944 року, проводили ТзОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" за участі польських фахівців – співробітників Інституту національної пам’яті Республіки.

фото: Український інститут національної пам’яті

Пошукові роботи проходили на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.

За результатами робіт, зазначили в УІНП, було виявлено ознаки місць поховань. Для визначення кількості людей, останки яких наявні у цих місцях поховань, а також встановлення обставин їхньої загибелі необхідні ексгумаційні дослідження.

Також у ході пошукових досліджень було знайдено залишки споруд, зокрема ймовірні залишки гутної майстерні, костелу та школи.

У Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що було досліджено загалом понад 4000 квадратних метрів території колишнього села, а людські останки було виявлено у 25 місцях на площі понад 200 квадратних метрів.

Там додали, що початковий етап досліджень не дозволяє точно оцінити кількість жертв, похованих у виявлених місцях, "проте масштаб і розмах території підтверджують масовий характер могили, яка може приховувати навіть кілька сотень осіб". "Отримані результати є матеріальним доказом злочину, скоєного проти польського населення в Гуті Паняцькій", – заявили у польській інституції.

Міністерство культури України повідомило 18 лютого, що надало дозвіл на пошук поховань жертв Волинської трагедії у районі колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині.

Наприкінці 2025 року Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи у селах Острівки та Воля Островецька на Волині, а також на продовження досліджень на території колишнього села Пужники на Тернопільщині.