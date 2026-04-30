Експедиція із пошуку жертв Волинської трагедії виявила нові останки

На Волині, на території колишнього села Острівки, знайшли ще одну могилу, де можуть бути ймовірні останки польських жертв Волинської трагедії.

Про це агентству РАР повідомили члени експедиції, що працювала на місці, пише "Європейська правда"

Про знахідку біля фундаменту колишньої школи знелюдненого села стало відомо у середу ввечері.

"Наразі важко встановити, чи це колективна могила, чи окреме поховання", – повідомили члени експедиції

Останки розташовані в могильній ямі розміром приблизно 2 на 3 метри. Їх було знайдено на глибині близько 10-15 сантиметрів, на дні видно кістки.

За неофіційною інформацією, там знайшли два черепи.

Новий етап пошукових робіт на місці колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області розпочалися минулого тижня. Інститут національної пам’яті Польщі повідомив тоді, що в перший день пошукових робіт було знайдено останки жертв Волинської трагедії.

На основі джерел вчені попередньо оцінюють, що на території двох населених пунктів можуть перебувати останки близько 350 жертв.

Наприкінці 2025 року Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи у селах Острівки та Воля Островецька на Волині, а також на продовження досліджень на території колишнього села Пужники на Тернопільщині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "ЄвроПравді" запевнив, що з боку України не буде ніяких перешкод для пошукових робіт та ексгумацій польських жертв Волинської трагедії.