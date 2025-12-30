Польські дослідники отримали дозвіл на нові пошуки масових поховань у Пужниках

Польські дослідники отримали дозвіл на проведення нових пошукових робіт на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині з метою виявлення масових поховань вбитих польських мешканців села.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це оголосили у Фундації "Свобода і демократія", яка подавала відповідний запит.

Віцепрезидент організації Мацей Данцевич розповів, що їм надали дозвіл на другий етап пошукових робіт на місці села Пужники. За оцінками польських дослідників, у ще не знайдених братських могилах може бути близько 90 людей, вбитих під час етнічних чисток у 1945 році.

Дозвіл стосується пошуків другої великої братської могили, проте поки що не ексгумації. Цей запит дослідники зможуть подати після того, коли встановлять місце поховання.

У роботах будуть брати українські компанії та фахівці з Польщі. Їх розраховують почати навесні, з настанням сприятливої погоди, і завершити до кінця літа.

Перші ексгумації вбитих мешканців Пужників відбулися у квітні-травні 2025 року. Під час того етапу ідентифікували 42 людей, 6 вересня відбулося перепоховання.

Також анонсували пошуково-ексгумаційні роботи в селі Угли на Рівненщині.

Раніше у грудні відбулось засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті, під час якої сторони напрацювали плани на наступний рік – зокрема стосовно ексгумаційних та пошукових робіт на території і України, і Польщі.