Україна надала дозвіл Польщі на пошук поховань на місці села Гута Пеняцька

Міністерство культури України надало дозвіл на пошук поховань жертв Волинської трагедії у районі колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині, що будуть проводитися польсько-українською командою.

Про це повідомили у пресслужбі Мінкульту, пише "Європейська правда".

18 лютого Міністерство культури повідомило про виданий дозвіл на пошукові роботи у районі колишнього села Гута Пеняцька (нині – в межах сіл Жарків та Голубиця Львівської області).

Рішення ухвалене після розгляду заяви, що надійшла 16 лютого 2026 року.

"Роботи стосуються пошуку та локалізації місць поховань жителів села, які загинули під час Другої світової війни. Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Вони зафіксовані у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році, а також підтверджені під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві", – зазначають у заяві.

Пошукові роботи виконуватиме спільна українсько-польська експедиція з метою встановити точне місце поховання. У разі виявлення останків роботи продовжаться у форматі ексгумації з подальшим перепохованням.

У Мінкульті зазначили, що протягом року Україна та Польща планують також інші дослідження на території обох держав.

Наприкінці 2025 року Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи у селах Острівки та Воля Островецька на Волині, а також на продовження досліджень на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Навесні 2026 року заплановані роботи в селі Угли на Рівненщині та продовження українських досліджень у Польщі.