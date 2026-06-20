Во Львовской области завершились поиски останков жертв Волынской трагедии

На территории бывшего села Гута Пеняцкая, расположенного в пределах Подкаминской поселковой территориальной общины Золочевского района Львовской области, завершились поиски останков жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти (УИНП), пишет "Европейская правда".

Поисковые работы на территории бывшего села Гута-Пеняцкая проводились в период с 8 по 18 июня. Исследования с целью поиска останков жителей села, трагически погибших в феврале 1944 года, проводило ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов – сотрудников Института национальной памяти Республики.

фото: Украинский институт национальной памяти

Поисковые работы проводились во исполнение договоренностей, достигнутых по итогам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.

По итогам работ, как отметили в УИНП, были обнаружены признаки мест захоронений. Для определения количества людей, останки которых находятся в этих местах захоронений, а также для установления обстоятельств их гибели необходимы эксгумационные исследования.

Также в ходе поисковых исследований были найдены остатки построек, в частности вероятные остатки стекольной мастерской, костела и школы.

В Институте национальной памяти Польши заявили, что в общей сложности было исследовано более 4000 квадратных метров территории бывшего села, а человеческие останки были обнаружены в 25 местах на площади более 200 квадратных метров.

Там добавили, что начальный этап исследований не позволяет точно оценить количество жертв, похороненных в обнаруженных местах, "однако масштаб и размах территории подтверждают массовый характер могилы, которая может скрывать даже несколько сотен человек". "Полученные результаты являются вещественным доказательством преступления, совершенного против польского населения в Гуте Паняцкой", – заявили в польском ведомстве.

Министерство культуры Украины сообщило 18 февраля, что выдало разрешение на поиск захоронений жертв Волынской трагедии в районе бывшего села Гута Пеняцкая на Львовщине.

В конце 2025 года Минкульт выдал разрешения на поисковые работы в селах Островки и Воля Островецкая на Волыни, а также на продолжение исследований на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области.