Ексглава МЗС поверне польську нагороду, бо у Навроцького "антиукраїнська істерія"

Двічі міністр закордонних справ, колишній представник України при Раді Європи Борис Тарасюк на тлі скандалу довкола позбавлення ордена президента України вирішив повернути Великий хрест ордена Заслуг Республіки Польща, яким був нагороджений.

Про це Тарасюк повідомив у соцмережі Facebook, пише "Європейська правда".

Тарасюк, український дипломат і багаторічний депутат, зазначив, що вирішив зробити це "на знак протесту проти антиукраїнської істерії" президента Польщі Кароля Навроцького.

"Цей крок відповідає раніше здійсненому мною демаршу з приводу рішення Сейму Республіки Польщі із несправедливим звинуваченням України у "геноциді" поляків. На знак протесту склав повноваження голови групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща 22 липня 2016 року", – нагадав Тарасюк.

Він висловив жаль з приводу кризи, що розростається у відносинах між Україною і Польщею.

"Як людина, яка брала участь у відновленні відносин України з Республікою Польщею з 1990 року, вважаю, що нинішній президент Республіки Польща руйнує відносини стратегічного партнерства, які вибудовувалися за останні 35 років. Звісно, що в Кремлі задоволені такими діями", – написав Тарасюк.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Навроцький у суботу пояснив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла, оскільки той своїм вчинком порушив "поріг болю" поляків.