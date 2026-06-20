Бывший глава МИД вернет польскую награду, поскольку у Навроцкого "антиукраинская истерия"

Дважды министр иностранных дел, бывший представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк на фоне скандала вокруг лишения ордена президента Украины решил вернуть Большой крест ордена Заслуг Республики Польша, которым был награжден.

Об этом Тарасюк сообщил в социальной сети Facebook, пишет "Европейская правда".

Тарасюк, украинский дипломат и многолетний депутат, отметил, что решил сделать это "в знак протеста против антиукраинской истерии" президента Польши Кароля Навроцкого.

"Этот шаг соответствует ранее совершенному мной демаршу по поводу решения Сейма Республики Польши с несправедливым обвинением Украины в "геноциде" поляков. В знак протеста я сложил полномочия председателя группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польшей 22 июля 2016 года", – напомнил Тарасюк.

Он выразил сожаление по поводу разрастающегося кризиса в отношениях между Украиной и Польшей.

"Как человек, принимавший участие в восстановлении отношений Украины с Республикой Польша с 1990 года, считаю, что нынешний президент Республики Польша разрушает отношения стратегического партнерства, которые выстраивались на протяжении последних 35 лет. Разумеется, что в Кремле довольны такими действиями", – написал Тарасюк.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

Навроцкий в субботу пояснил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, поскольку тот своим поступком пересек "порог боли" поляков.