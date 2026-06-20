Навроцький заявив, що Зеленський перетнув "поріг болю" поляків

Президент Польщі Кароль Навроцький у суботу пояснив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки той своїм вчинком порушив "поріг болю" поляків.

Заяву Навроцького наводить TVN 24, пише "Європейська правда".

Під час відзначення Національного дня Сілезьких повстань Навроцький зазначив, що поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло "поріг болю". Він сказав, що протягом усього XX століття Польща була вільною лише 31 рік, а решту часу чинила опір пануванню чужих держав.

"Або ми билися з радянськими військами у 1920 році, або страждали як жертви німецького та радянського тоталітаризму, або боролися з радянськими колонізаторами після 1945 року аж до 1989 року", – сказав польський президент.

"Так, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні – російська загроза, але ми – горда польська нація і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", – додав Кароль Навроцький.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.