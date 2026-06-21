Експрем’єр Гройсман повернув Польщі нагороду, отриману на посаді мера Вінниці
Колишній прем’єр України Володимир Гройсман повернув Польщі лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який він отримав будучи на посаді мера Вінниці, яка нещодавно теж опинилася в центрі польсько-українського скандалу.
Про це Гройман написав у себе в Facebook, передає "Європейська правда".
Він нагадав, що отримав нагороду у 2011 році за розвиток регіональної співпраці з польськими містами.
"Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та Президентом Зеленським. Не з образою на польський народ, а з глибокою повагою до нього та вдячністю за всі роки підтримки, за мільйони поляків, які відкрили серця і домівки для наших людей після 24 лютого", – написав Гройсман.
Він зазначив, що можна дивитись на минуле по-різному і це нормально між сусідами з такою глибокою і складною спільною долею, але минуле не може бути дорожчим за спільне майбутнє.
"Є те, що не підлягає дискусії: сьогодні точиться війна. Справжній ворог – росія. І поки ця війна триває – суперечки про минуле ми не можемо собі дозволити. Саме цього і прагне москва: щоб Варшава і Київ дивились не вперед, а назад", – заявив Гройсман.
"Україна і Польща – стратегічні союзники. Не тому, що так записано в деклараціях. Тому що наша безпека, наша свобода, наше місце в Європі – нероздільні", – додав він.
Нещодавно мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів польським містом Кельце на тлі історичних суперечок.
Разом з тим фракція партії "Право і справедливість" у міській раді міста Кельце направила голові ради Мачєю Якубчику резолюцію, в якій закликає мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери. Однак голосування провалилося.
Після цього польські активісти відкрили збір на автобуси для Вінниці і зібрали необхідну суму.