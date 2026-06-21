Экс-премьер Гройсман вернул Польше награду, полученную в должности мэра Винницы

Бывший премьер Украины Владимир Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который он получил будучи на посту мэра Винницы, которая недавно тоже оказалась в центре польско-украинского скандала.

Об этом Гройман написал у себя в Facebook, передает "Европейская правда".

Он напомнил, что получил награду в 2011 году за развитие регионального сотрудничества с польскими городами.

"Я возвращаю орден в знак солидарности с Украиной и Президентом Зеленским. Не с обидой на польский народ, а с глубоким уважением к нему и благодарностью за все годы поддержки, за миллионы поляков, которые открыли сердца и дома для наших людей после 24 февраля", – написал Гройсман.

Он отметил, что можно смотреть на прошлое по-разному и это нормально между соседями с такой глубокой и сложной общей судьбой, но прошлое не может быть дороже общего будущего.

"Есть то, что не подлежит дискуссии: сегодня идет война. Настоящий враг – россия. И пока эта война продолжается – споры о прошлом мы не можем себе позволить. Именно этого и хочет москва: чтобы Варшава и Киев смотрели не вперед, а назад", – заявил Гройсман.

"Украина и Польша – стратегические союзники. Не потому, что так записано в декларациях. Потому что наша безопасность, наша свобода, наше место в Европе – неразделимы", – добавил он.

Недавно мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов польским городом Кельце на фоне исторических споров.

Вместе с тем фракция партии "Право и справедливость" в городском совете города Кельце направила председателю совета Мачей Якубчику резолюцию, в которой призывает мэра Винницы изменить название улицы Степана Бандеры. Однако голосование провалилось.

После этого польские активисты открыли сбор на автобусы для Винницы и собрали необходимую сумму.