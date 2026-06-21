ЗМІ: глава МЗС Британії закликала Стармера піти у відставку

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер закликала прем'єра Кіра Стармера піти у відставку.

Про це стало відомо Sky News, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, міністерка закордонних справ – одна з найвищих за рангом міністрів у кабінеті Стармера – передала це повідомлення прем’єр-міністру в приватному порядку протягом вихідних.

Наразі Стармер перебуває поза Даунінг-стріт – разом із дружиною та дітьми він зупинився у заміській резиденції прем’єр-міністра "Чекерс".

Нещодавно міністр бізнесу та торгівлі Пітер Кайл повідомив Sky News, що не розмовляв зі Стармером з п’ятниці, але зазначив, що тоді вони мали "відверту розмову" про виклики, з якими стикається прем’єр-міністр.

За даними ЗМІ, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, як очікується, оголосить про відставку в понеділок і оприлюднить графік свого відходу.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

У п’ятницю Стармер заявив, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.