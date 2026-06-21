СМИ: глава МИД Великобритании призвала Стармера уйти в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.

Об этом стало известно Sky News, передает "Европейская правда".

Как сообщается, министр иностранных дел – одна из самых высокопоставленных министров в кабинете Стармера – передала это сообщение премьер-министру в частном порядке в течение выходных.

В настоящее время Стармер находится за пределами Даунинг-стрит – вместе с женой и детьми он остановился в загородной резиденции премьер-министра "Чекерс".

Недавно министр бизнеса и торговли Питер Кайл сообщил Sky News, что не разговаривал со Стармером с пятницы, но отметил, что тогда у них состоялся "откровенный разговор" о вызовах, с которыми сталкивается премьер-министр.

По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, объявит об отставке в понедельник и обнародует график своего ухода.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а значит, и премьер-министра, в противовес Стармеру.

В пятницу Стармер заявил, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах подталкивает Стармера к отставке.