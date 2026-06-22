Санду каже, що решту пʼять кластерів для Молдови мають відкрити "негайно і без затримок"

Молдова готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту пʼять перемовних кластерів для Молдови мають відкрити негайно.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Молдови Мая Санду після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня.

Молдова хоче негайно відкрити решту пʼять перемовних кластерів.

"Технічно ми готові до того, щоб були відкриті всі переговори за всіма кластерами. Це підтверджено і Комісією, і Радою ЄС. Ми готові, і ми вважаємо, що цей процес має відбутися негайно і без затримок", – заявила Санду.

Вона наголосила, що це – "процес, заснований на заслугах, і оскільки ми готові, я впевнена, що це станеться".

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що після відкриття першого кластера Україна і Молдова вже розділені.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що є опонентом відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ України до ЄС, а також що він має з цього приводу позицію, сильнішу за його попередника Віктора Орбана.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою висловлював сподівання, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.

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