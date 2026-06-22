Санду говорит, что остальные пять кластеров для Молдовы должны открыть "немедленно и без задержек"

Молдова готова открыть переговоры по всем кластерам, и поэтому остальные пять переговорных кластеров для Молдовы должны быть открыты немедленно.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Молдовы Майя Санду по завершении саммита Молдова-ЕС 22 июня.

Молдова хочет немедленно открыть остальные пять переговорных кластеров.

"Технически мы готовы к тому, чтобы были открыты все переговоры по всем кластерам. Это подтверждено и Комиссией, и Советом ЕС. Мы готовы, и мы считаем, что этот процесс должен состояться немедленно и без задержек", – заявила Санду.

Она подчеркнула, что это – "процесс, основанный на заслугах, и поскольку мы готовы, я уверена, что это произойдет".

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что после открытия первого кластера Украина и Молдова уже разделены.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что является оппонентом открытия всех кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, а также что он имеет по этому поводу более сильную позицию, чем его предшественник Виктор Орбан.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выражал надежду, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

Также читайте материал Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой из Брюсселя: От Путина до членства: какие шаги по Украине рассматривал саммит ЕС и о чем договорились.