Фон дер Ляєн натякнула, що після відкриття першого кластера Україна і Молдова вже розділені

Після відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до Євросоюзу України та Молдови кожна держава-кандидат продовжить рухатися на шляху до євроінтеграції своєю швидкістю, здійснюючи різні реформи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня.

З відкриттям першого перемовного кластера Україна та Молдова будуть рухатися до вступу до ЄС кожна зі своєю швидкістю, заявила президентка Єврокомісії.

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи – і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо", – сказала фон дер Ляєн.

Відповідаючи на питання журналістів щодо перспектив подальшого відкриття кластерів, вона підкреслила, що "говорить лише про Молдову" (оскільки зустріч зі ЗМІ була присвячена саміту Молдова-ЄС).

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін "якомога швидше" (as soon as possible. – "ЄП"). Тому що "якомога швидше" ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, що було погоджено всіма 27 державами-членами", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона повторила, що якщо в основі перемовин про вступ "лежить процес, заснований на заслугах, це набагато краще для Молдови, тому що тоді вони можуть досягти результатів, а ми можемо виконати нашу обіцянку".

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що є опонентом відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ України до ЄС, а також що він має з цього приводу позицію, сильнішу за його попередника Віктора Орбана.

Перед тим Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС щодо України.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою висловлював сподівання, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.

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