Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп після саміту "Групи семи" розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу увечері 17 червня після саміту G7.

Трамп нагадав, що мав телефонну розмову з очільником Кремля, а невдовзі після того особисто спілкувався із Зеленським на полях саміту "Сімки" та розповів про дзвінок.

"У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже хороша розмова з президентом Зеленським. Думаю, вони обоє хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть, але просто не знають, як", – сказав Трамп.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі лідери "Групи семи" погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру, а прем’єр Канади Марк Карні сказав, що позиція США щодо України стає "більш реалістичною".

За даними ЗМІ, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.

Публічно Трамп неодноразово сказав про те, що допускає поновлення санкцій проти російської нафти після винятку, який США запровадили на тлі надвисоких глобальних цін на енергоресурси через війну з Іраном.

Також американський президент пообіцяв розглянути запит України щодо ліцензій на ППО.