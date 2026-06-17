Трамп допускає поновлення призупинених санкцій проти російської нафти на тлі зниження цін

Президент США Дональд Трамп допускає поновлення призупинених санкцій проти російської нафти у зв’язку зі зниженням глобальних цін на енергоресурси після мирної угоди з Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Трампа запитали, чи розглядає він поновлення призупинених санкцій проти Росії.

"Ми розглядаємо це, ми дивимося, наскільки знижується ціна на нафту. А вона справді знижується, здається, зараз це 74-75 доларів… Скоро це буде на такому рівні, як чотири тижні тому", – відповів американський президент і після цього відхилився від теми запитання.

У вівторок Трамп також допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджені на тлі глобального зростання цін на енергоресурси через війну з Іраном.

Як відомо, невдовзі після перекриття Ормузької протоки через війну США й Ізраїлю з Іраном американська адміністрація запровадила виняток із санкцій, що дозволив купувати вже завантажену на танкери російську нафту, що вже перебуває в морі.

У травні дію винятку поновили. 2 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може найближчим часом скасувати його.