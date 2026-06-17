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Трамп допускає поновлення призупинених санкцій проти російської нафти на тлі зниження цін

Новини — Середа, 17 червня 2026, 18:25 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп допускає поновлення призупинених санкцій проти російської нафти у зв’язку зі зниженням глобальних цін на енергоресурси після мирної угоди з Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. 

Трампа запитали, чи розглядає він поновлення призупинених санкцій проти Росії. 

"Ми розглядаємо це, ми дивимося, наскільки знижується ціна на нафту. А вона справді знижується, здається, зараз це 74-75 доларів… Скоро це буде на такому рівні, як чотири тижні тому", – відповів американський президент і після цього відхилився від теми запитання. 

У вівторок Трамп також допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджені на тлі глобального зростання цін на енергоресурси через війну з Іраном. 

Як відомо, невдовзі після перекриття Ормузької протоки через війну США й Ізраїлю з Іраном американська адміністрація запровадила виняток із санкцій, що дозволив купувати вже завантажену на танкери російську нафту, що вже перебуває в морі. 

У травні дію винятку поновили. 2 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може найближчим часом скасувати його.

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