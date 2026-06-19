Макрон: після саміту G7 Трамп змінив думку щодо війни в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про зміну позиції свого американського колеги Дональда Трампа щодо війни РФ проти України після саміту G7.

Про це французький президент розповів в інтерв’ю телеканалу France 2, повідомляє "Європейська правда".

Макрон скористався нагодою, щоб підкреслити останні зміни в поглядах Дональда Трампа.

"Він приїхав і думав, що Україна програє. Але він змінив свою думку... Він також побачив, що Росія не дотримується своїх зобов’язань. Так, під час цього саміту G7 відбулася справжня зміна (в поглядах. – Ред.)", – зазначив французький лідер.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність розглянути надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

Крім того, Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Трамп сказав, що допускає поновлення санкцій проти російської нафти після винятку, який США запровадили на тлі надвисоких глобальних цін на енергоресурси через війну з Іраном.