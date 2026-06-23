Пісторіус вбачає загрозу безпеці Німеччини в самому суспільстві

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попереджає про посилення суспільного розколу в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Пісторіус зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде.

"Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої", – заявив політик із СДПН у Берліні.

Він також попередив: "Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою, і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра".

Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому, вважає міністр.

Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. "Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими", – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє.

Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 000 резервістів. "Це 16 відсотків населення. Для порівняння: у Німеччині цей показник наразі становить лише 1 відсоток", – зазначив він. При цьому майже 80 відсотків населення готові захищати свою країну.

Крім того, у Фінляндії близько 55 000 укриттів та підземних бункерів забезпечують захист приблизно 85 відсоткам населення – показник, якого в Німеччині ніколи не вдасться досягти, зазначив він.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння, зокрема з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.

Тим часом головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.