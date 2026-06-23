Писториус видит угрозу безопасности Германии в самом обществе

Немецкий министр обороны Борис Писториус предупреждает об усилении раскола в обществе Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Писториус отметил, что если никто не интересуется общей картиной или не заботится друг о друге, успешных совместных усилий в сфере безопасности не будет.

"Я твердо убежден, что в стране, где разрушена социальная сплоченность, где царит поляризация, нет безопасности. Ни внутренней, ни внешней", – заявил политик из СДПГ в Берлине.

Он также предупредил: "Те, кто сегодня несет ответственность, не могут просто откладывать решение проблем. Ни с пенсиями, ни с инфраструктурой, ни с защитой климата, ни с образованием, и, конечно, ни с безопасностью. Только если мы позаботимся обо всём сегодня, мы сможем жить в безопасности завтра".

Оборонная способность – это задача для общества в целом, считает министр.

Страна, по его словам, не становится обороноспособной исключительно благодаря своим вооруженным силам. "Страна становится обороноспособной, когда ее администрация, экономика и население устойчивы", – отметил он, добавив, что пример Украины наглядно это иллюстрирует.

Он также обратил внимание на ситуацию в Северной Европе. Например, в Финляндии, население которой составляет примерно 5,5 миллиона человек, насчитывается около 900 000 резервистов. "Это 16 процентов населения. Для сравнения: в Германии этот показатель в настоящее время составляет лишь 1 процент", – отметил он. При этом почти 80 процентов населения готовы защищать свою страну.

Кроме того, в Финляндии около 55 000 укрытий и подземных бункеров обеспечивают защиту примерно 85 процентам населения – показатель, которого в Германии никогда не удастся достичь, отметил он.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб отвергает опасения, в частности со стороны Швеции, относительно того, что Россия в скором времени хочет проверить статью 5 НАТО и совершить нападение на одну из стран-членов Альянса.

Между тем главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг считает, что Германия должна подготовиться к российскому нападению к 2029 году или даже раньше.