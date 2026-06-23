ЗМІ: президент Сирії перебуватиме в Анкарі у дні саміту НАТО

Турецькі посадовці очікують, що президент Сирії Ахмед Аль-Шараа відвідає Анкару приблизно в той час, коли турецька столиця прийматиме саміт НАТО.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, Аль-Шараа може прибути в Анкару для проведення переговорів у кулуарах саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня.

Турецький уряд відмовився від коментарів. Міністерство інформації Сирії не відразу відповіло на запит про коментар.

Хоча візит Аль-Шараа не буде пов’язаний із самітом, зустрічі на його полях можуть підвищити його міжнародний авторитет, зазначили джерела.

Деякі лідери Альянсу, можливо, захочуть поговорити з сирійським лідером про регіональну безпеку, тероризм та відновлення країни після багаторічної громадянської війни, додали співрозмовники.

З моменту, як Аль-Шараа наприкінці 2024 року усунув від влади багаторічного лідера Башара Аль-Асада, він зарекомендував себе як більш поміркований ісламіст. Водночас США та Європа прагнуть наблизити Сирію до себе та обмежити вплив Ірану й Росії – колишніх союзників Асада.

У квітні ЗМІ писали, що у ЄС попереджають про ризик відродження "Ісламської держави" у Сирії.

А наприкінці березня візит президента Сирії викликав суперечки в Німеччині.