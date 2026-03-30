Візит президента Сирії викликав суперечки в Німеччині

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Німеччини для проведення переговорів у Берліні на тлі суперечок щодо доречності його візиту.

Сирійського лідера прийняв президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, також запланована його зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцом.

Крім того, він має взяти участь у круглому столі з лідерами бізнес-кіл.

Напередодні поїздки критики різко засудили цей візит. Депутатка від Лівої партії Кансу Оздемір назвала зустріч Мерца з аль-Шараа "моральним банкрутством" і звинуватила його в нормалізації ісламістських діячів, пов'язаних із насильством проти меншин.

Курдська громада Німеччини також звинуватила аль-Шараа у порушенні прав людини та воєнних злочинах, а її голова Алі Ертан Топрак заявив, що йому місце в суді, а не в канцелярії глави німецького уряду.

У день візиту зареєстровано кілька демонстрацій, влада очікує близько 5 тисяч учасників.

Це перший офіційний візит сирійського лідера до Німеччини з моменту його вступу на посаду після повалення Башара аль-Асада наприкінці 2024 року.

Спочатку Мерц запросив аль-Шараа в листопаді, головним чином для обговорення повернення сирійських біженців, але візит, запланований на січень, було відкладено через поновлення сутичок у Сирії.

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.