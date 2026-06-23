СМИ: президент Сирии будет находиться в Анкаре в дни саммита НАТО

Турецкие чиновники ожидают, что президент Сирии Ахмед Аль-Шараа посетит Анкару примерно в то время, когда турецкая столица будет принимать саммит НАТО.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, Аль-Шараа может прибыть в Анкару для проведения переговоров в кулуарах саммита НАТО, который состоится 7–8 июля.

Турецкое правительство отказалось от комментариев. Министерство информации Сирии не сразу ответило на запрос о комментарии.

Хотя визит Аль-Шараа не будет связан с саммитом, встречи в его рамках могут повысить его международный авторитет, отметили источники.

Некоторые лидеры Альянса, возможно, захотят поговорить с сирийским лидером о региональной безопасности, терроризме и восстановлении страны после многолетней гражданской войны, добавили собеседники.

С тех пор как Аль-Шараа в конце 2024 года отстранил от власти многолетнего лидера Башара Аль-Асада, он зарекомендовал себя как более умеренный исламист. В то же время США и Европа стремятся сблизиться с Сирией и ограничить влияние Ирана и России – бывших союзников Асада.

В апреле СМИ писали, что в ЕС предупреждают о риске возрождения "Исламского государства" в Сирии.

А в конце марта визит президента Сирии вызвал споры в Германии.