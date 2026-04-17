ЗМІ: у ЄС попереджають про ризик відродження "Ісламської держави" у Сирії

У Європейському Союзі зростають побоювання щодо ситуації з безпекою в Сирії, оскільки ЄС, США, Туреччина, Єгипет та Йорданія вживають заходів, щоб запобігти відродженню терористичних мереж "Ісламської держави" (ІДІЛ) у регіоні.

Про це йшлося на засіданні робочої групи з питань тероризму, повідомив Euractiv представник Європейської комісії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час зустрічі представники Європейської служби зовнішньої дії повідомили дипломатам ЄС, що лише минулого місяця ІДІЛ здійснила 34 напади в Сирії.

Вони наголосили, що угруповання зберігає оперативний потенціал.

Після виведення курдських сил у січні з сирійського табору Аль-Хол відбулася масова втеча ув’язнених, пов’язаних з ІДІЛ. За оцінками розвідки США, наразі в Сирії діє 15–20 тисяч осіб, серед яких є прихильники ІДІЛ.

"Іноземні бойовики-терористи становлять серйозну загрозу безпеці, особливо ті, хто пов’язаний з "Ісламською державою" і перебуває на північному сході Сирії", – заявив представник Єврокомісії.

Окрім діяльності іноземних бойовиків, Брюссель стурбований долею європейців, серед яких, як повідомляється, є громадяни Німеччини та Франції, що перебувають серед ув’язнених ІДІЛ, переведених із Сирії до Іраку, де їм може загрожувати смертна кара.

Як повідомили двоє дипломатів, після зустрічі дипломати ЄС ухвалили документ під назвою "Сирія та Ірак: підхід ЄС до боротьби з тероризмом у рамках Глобальної коаліції проти ДАІШ (скорочення від назви вказаного екстремістського угрупування арабською мовою – "аль-Даула аль-Ісламія фі аль-Ірак ва аль-Шам")".

У шестисторінковому документі викладено "стратегічний контекст, ключові виклики та наслідки" для ЄС, пов’язані з потенційним відродженням ДАІШ".

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц прагне, щоб до 80% з понад 900 тисяч сирійців, які перебувають у Німеччині, повернулися на батьківщину.

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.