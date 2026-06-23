В Польщі заявили, що не потребують посередників у відносинах з Україною

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що Варшаві не потрібні посередники для врегулювання відносин з Україною на тлі останнього конфлікту.

Його слова цитує портал Onet, пише "Європейська правда".

На пресконференції у Шлапки запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка висловила готовність Брюсселя бути посередником у врегулюванні суперечки Варшави та Києва.

Речник польського уряду зазначив, що країна не потребує посередництва у відносинах з Україною, хоч цього разу ситуація "складніша".

"Я вважаю, що у відносинах Польщі з Україною нам не потрібне посередництво. Звичайно, ситуація складніша, ніж була раніше. Я вважаю, що в інтересах Польщі та України – деескалація цього конфлікту, адже нам разом є над чим працювати", – сказав Шлапка.

У цьому контексті він згадав про Конференцію з відновлення України (URC) у Гданську, яка, як підкреслив речник, може стати великою можливістю для Польщі, України та всієї Європи.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не поїде до польського Гданська на Конференцію з відновлення України, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

В Міністерстві закордонних справ назвали виправданим рішення щодо того, щоб українську делегацію у Гданську очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

У Литві заявили, що президенту країни Гітанасу Науседі, ймовірно, ще раз доведеться спробувати організувати діалог між президентами Польщі та України, Каролем Навроцьким і Володимиром Зеленським.

Детальніше про останнє загострення польсько-українських відносин читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.