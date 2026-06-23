У ЄС кажуть, що суперечка між Польщею та Україною грає на руку агресору

Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії.

"Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор, тому це не повинно бути йому на руку", – заявила Піньо, коментуючи наслідки суперечки між Україною та Польщею.

Відповідаючи на питання "ЄвроПравди", речниця уточнила, що, незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на Конференції з відновлення України 25-26 червня у Гданську (Польща), президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у заході.

"Це (присутність фон дер Ляєн на конференції у Гданську – "ЄП") – сигнал нашої підтримки України. Якщо ми чогось навчилися за останні п'ять років перед обличчям цієї неспровокованої війни в Україні, так це того, що єдність є нашим найсильнішим інструментом", – додала вона.

Паула Піньо підкреслила, що "будь-що, що підриває цю єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною, не є корисним".

"Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді. Ми впевнені, що ми також не станемо на заваді хорошій конференції в Гданську пізніше цього тижня, і це важливий сигнал не лише від лідерів, які будуть присутні, а й важливий сигнал для потенційних інвесторів", – сказала головна речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський не поїде до польського Гданська на конференцію з відновлення України, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу.