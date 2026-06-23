В Польше заявили, что не нуждаются в посредниках в отношениях с Украиной

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что Варшаве не нужны посредники для урегулирования отношений с Украиной на фоне последнего конфликта.

Его слова цитирует портал Onet, пишет "Европейская правда".

На пресс-конференции Шлапку спросили о заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая выразила готовность Брюсселя выступить посредником в урегулировании спора между Варшавой и Киевом.

Пресс-секретарь польского правительства отметил, что страна не нуждается в посредничестве в отношениях с Украиной, хотя на этот раз ситуация "более сложная".

"Я считаю, что в отношениях Польши с Украиной нам не нужно посредничество. Конечно, ситуация сложнее, чем была раньше. Я считаю, что в интересах Польши и Украины – деэскалация этого конфликта, ведь нам вместе есть над чем работать", – сказал Шлапка.

В этом контексте он упомянул о Конференции по восстановлению Украины (URC) в Гданьске, которая, как подчеркнул пресс-секретарь, может стать большой возможностью для Польши, Украины и всей Европы.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на Конференцию по восстановлению Украины, украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

В Министерстве иностранных дел назвали оправданным решение о том, чтобы украинскую делегацию в Гданьске возглавила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Литве заявили, что президенту страны Гитанасу Науседе, вероятно, еще раз придется попытаться организовать диалог между президентами Польши и Украины, Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским.

Подробнее о последнем обострении польско-украинских отношений читайте в статье Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше.