Громадянське суспільство ухвалило у Гданську послання до влади та партнерів України

У рамках Форуму громадянського суспільства, що проходить на полях Конференції з питань відновлення України у Гданську, ухвалили спільне звернення до української влади та міжнародних партнерів, наголошуючи на ключових принципах у процесі відновлення.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Спільне звернення – The Gdansk Common Message – відображає погляди, досвід та рекомендації українських і міжнародних організацій громадянського суспільства, які працюють у всіх сферах відновлення України. Це звернення було розроблено в ході консультацій з урахуванням пропозицій понад 200 організацій.

У зверненні наголошується, що відновлення України "має бути людиноцентричним, ґрунтуватися на правах людини та розвиватися як справжнє партнерство, в якому громадянське суспільство виступає не лише учасником, а стратегічним партнером".

У документі учасники форуму закликали уряд України та міжнародних партнерів визнати громадянське суспільство повноцінним співтворцем процесу відновлення, зокрема через створення структурованих механізмів регулярної взаємодії з Українською платформою донорів.

Окремо у зверненні наголошують на необхідності перетворити зобов’язання щодо євроінтеграційних реформ на практичні дії, забезпечивши дотримання прав людини, боротьбу з корупцією та верховенство права на всіх етапах відбудови.

Серед пріоритетів автори документа також назвали довгострокові інвестиції у людський капітал і соціальні послуги. Окрему увагу закликали приділити підтримці ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших груп, які найбільше постраждали від війни.

Крім того, громадянське суспільство виступило за посилення енергетичної стійкості через розвиток децентралізованих систем на основі відновлюваних джерел енергії, а також за розбудову системних партнерств між українськими та європейськими інституціями і громадами.

Від уряду України учасники форуму очікують розробки комплексних стратегій розвитку на всіх рівнях, посилення спроможності державних і місцевих інституцій управляти відновленням, закріплення механізмів публічної участі, а також інтеграції культурної, медійної та екологічної складових у політику відбудови.

Міжнародних партнерів та Українську платформу донорів закликали розширити пряме та багаторічне фінансування місцевих суб’єктів відновлення, зокрема організацій громадянського суспільства та ініціатив на рівні громад, а також перейти від підтримки окремих проєктів до комплексних рішень, орієнтованих на потреби людей і громад.

Форум громадянського суспільства відбувається у Гданську на полях Конференції з питань відновлення України, що пройде 25-26 червня на тлі загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею.

Після скандалу з відкликанням найвищої польської нагороди президент України Володимир Зеленський не поїде до Гданська, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

В Міністерстві закордонних справ назвали виправданим рішення щодо того, щоб українську делегацію очолювала прем'єр-міністерка Свириденко.