Гражданское общество приняло в Гданьске обращение к властям и партнерам Украины

В рамках Форума гражданского общества, проходящего в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, было принято совместное обращение к украинским властям и международным партнерам, в котором подчеркиваются ключевые принципы процесса восстановления.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Совместное обращение – The Gdansk Common Message – отражает взгляды, опыт и рекомендации украинских и международных организаций гражданского общества, работающих во всех сферах восстановления Украины. Это обращение было разработано в ходе консультаций с учетом предложений более 200 организаций.

В обращении подчеркивается, что восстановление Украины "должно быть человекоцентричным, основываться на правах человека и развиваться как подлинное партнерство, в котором гражданское общество выступает не только участником, но и стратегическим партнером".

В документе участники форума призвали правительство Украины и международных партнеров признать гражданское общество полноценным соавтором процесса восстановления, в частности путем создания структурированных механизмов регулярного взаимодействия с Украинской платформой доноров.

Отдельно в обращении подчеркивается необходимость претворить обязательства по евроинтеграционным реформам в практические действия, обеспечив соблюдение прав человека, борьбу с коррупцией и верховенство права на всех этапах восстановления.

Среди приоритетов авторы документа также назвали долгосрочные инвестиции в человеческий капитал и социальные услуги. Призвали уделить особое внимание поддержке ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и других групп, наиболее пострадавших от войны.

Кроме того, гражданское общество выступило за укрепление энергетической устойчивости путем развития децентрализованных систем на основе возобновляемых источников энергии, а также за развитие системных партнерств между украинскими и европейскими институтами и общинами.

От правительства Украины участники форума ожидают разработки комплексных стратегий развития на всех уровнях, укрепления способности государственных и местных институтов управлять восстановлением, закрепления механизмов общественного участия, а также интеграции культурной, медийной и экологической составляющих в политику восстановления.

Международных партнеров и Украинскую платформу доноров призвали расширить прямое и многолетнее финансирование местных субъектов восстановления, в частности организаций гражданского общества и инициатив на уровне общин, а также перейти от поддержки отдельных проектов к комплексным решениям, ориентированным на потребности людей и общин.

Форум гражданского общества проходит в Гданьске в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 25–26 июня на фоне обострения напряженности в отношениях между Украиной и Польшей.

После скандала с отзывом высшей польской награды президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Гданьск, украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

В Министерстве иностранных дел назвали оправданным решение о том, чтобы украинскую делегацию возглавила премьер-министр Свириденко.