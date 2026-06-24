Польський дипломат: тиждень у відносинах був важким, але все можна виправити

Тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич вірить у те, що громадянські суспільства України та Польщі зможуть виправити напругу у відносинах, що склалась між найвищими політиками обох країн.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це він сказав, виступаючи на Форумі громадянського суспільства у Гданську.

У своїй промові Лукасевич відзначив, що події останнього тижня видалися "досить важкими", та що він не дуже хотів би про них говорити. Натомість дипломат висловив віру у те, що ситуацію вдасться виправити – і підстави для цього дає досвід нещодавньої зими.

"Це закінчиться й мине, і ми зробимо все, щоб виправити ситуацію. Проте я з великою надією згадую найкращий період своєї дипломатичної діяльності – минулу зиму. "Тепло з Польщі", світло та опалення для Києва… Це був найпрекрасніший тиждень у польсько-українській дипломатії – тиждень, сповнений дружби, допомоги та роздумів про долю братнього народу, що страждає", – згадав Лукасевич про благодійний збір, організований у Польщі на генератори для Києва.

Тисячі генераторів, додав він, були профінансовані, зібрані та доставлені волонтерами, представниками громадянського суспільства, активістами та членами різних громадських організацій.

"Виявилося, що люди виявляються кращими за тих, хто професійно має займатися налагодженням правильних відносин. Виявилося, що суспільство не підвело", – констатував Лукасевич.

Він подякував активістам за те, що дипломати змогли взяти з них приклад щодо того, як варто діяти ефективно й швидко. Дипломат також поділився, що нещодавно отримав невеликий значок з написом латиною "Несіть тягарі один одного".

"Нехай ці слова просвітять нас. Нехай ці слова стануть нашим майбутнім", – закликав Лукасевич.

Як повідомлялося, 90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею у питанні вирішення суперечок з питань історії.

У Міністерстві закордонних справ напередодні заявили, що Україна веде дипломатичну роботу з польською стороною для врегулювання загострення у відносинах між двома країнами.