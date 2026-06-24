90% українців за конструктивний підхід до вирішення історичних суперечок з Польщею

90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею у питанні вирішення суперечок з питань історії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Під час опитування респондентам ставилося запитання "У Польщі та України є суперечки з питань історії. Який підхід Ви підтримуєте найбільше?". Людям пропонували чотири варіанти відповіді на вибір.

Найбільша група опитаних – 57% – обрала прагматичний підхід, який відображає справедливе розуміння, що кожна нація може мати своїх героїв і що інші нації не мають втручатися в ці питання.

Ще 33% мають романтичне очікування, що через деполітизацію та роботу фахівців-істориків можна виробити консенсус і спільний погляд на події.

Натомість лише 1% опитаних вважає, що Україна має виконати всі вимоги Польщі і загалом дотримуватися польського погляду на взаємну історію. Ще 4% навпаки очікують, що Польща буде позбавлена суб’єктності в історичних питаннях.

"Результати наших опитувань показують, що, по-перше, українське суспільство доволі зріло і конструктивно підходить до питань історичних суперечок із Польщею. Майже всі українці проти нав’язування Україні польського погляду на спільну історію, і водночас лише невелика частка українців хочуть нав’язати Польщі український погляд", – прокоментував результати виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

"Водночас, по-друге, в українському суспільстві немає антипольських настроїв і навіть у 2025 році, після виборчої кампанії у Польщі з антиукраїнськими гаслами, ми не спостерігали істотно погіршення ставлення до поляків", – додав він.

У Міністерстві закордонних справ напередодні заявили, що Україна веде дипломатичну роботу з польською стороною для врегулювання загострення у відносинах між двома країнами.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.