Польський збір "на тепло для Києва" перетнув позначку у 5 млн злотих

Польський благодійний збір на генератори та іншу допомогу для Києва в умовах енергокризи на шосту добу перетнув цільову позначку 5 млн злотих, внески не припиняються.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Станом на 15:20 за Києвом 21 січня благодійний збір у Польщі "на тепло для Києва" перетнув цільову позначку у 5 мільйонів злотих – при цьому внески продовжують надходити.

Кампанія триває шосту добу, за увесь час внески зробили майже 40 500 людей.

Організатори поки не публікували оновлень, чи будуть ще раз підвищувати суму-мету.

Нагадаємо, збір спільно запустили кілька громадських організацій та ініціатив, серед яких Євромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, ініціатива Entrepreneurs Help.

Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували, остання з них – 5 мільйонів злотих (60 млн гривень).

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам за цей прояв солідарності та закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад.

Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні, Данія – додаткові 20 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що Київ наступного тижня отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини.