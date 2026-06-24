Польский дипломат: неделя в отношениях была тяжелой, но все можно исправить

Временный поверенный в делах Польши Петр Лукасевич верит в то, что гражданские общества Украины и Польши смогут исправить напряжение в отношениях, сложившееся между высшими политиками обеих стран.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал, выступая на Форуме гражданского общества в Гданьске.

В своей речи Лукасевич отметил, что события последней недели выдались "достаточно тяжелыми", и что он не очень хотел бы о них говорить. Дипломат выразил веру в то, что ситуацию удастся исправить – и основания для этого дает опыт недавней зимы.

"Это закончится и пройдет, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию. Однако я с большой надеждой вспоминаю лучший период своей дипломатической деятельности – прошлую зиму. "Тепло из Польши", свет и отопление для Киева... Это была самая прекрасная неделя в польско-украинской дипломатии – неделя, полная дружбы, помощи и размышлений о судьбе братского народа, который страдает", – вспомнил Лукасевич о благотворительном сборе, организованном в Польше на генераторы для Киева.

Тысячи генераторов, добавил он, были профинансированы, собраны и доставлены волонтерами, представителями гражданского общества, активистами и членами различных общественных организаций.

"Оказалось, что люди оказываются лучше тех, кто профессионально должен заниматься налаживанием правильных отношений. Оказалось, что общество не подвело", – констатировал Лукасевич.

Он поблагодарил активистов за то, что дипломаты смогли взять с них пример относительно того, как следует действовать эффективно и быстро. Дипломат также поделился, что недавно получил небольшой значок с надписью на латыни "Несите бремя друг друга".

"Пусть эти слова просветят нас. Пусть эти слова станут нашим будущим", – призвал Лукасевич.

Как сообщалось, 90% украинцев стремятся к конструктивному взаимодействию с Польшей в вопросе решения споров по вопросам истории.

В Министерстве иностранных дел накануне заявили, что Украина ведет дипломатическую работу с польской стороной для урегулирования обострения в отношениях между двумя странами.