В Британии из-за экстремальной жары закрывают сотни школ

Сотни учебных заведений в Британии отменили занятия или перешли на сокращенный график из-за экстремальной жары, накрывшей Англию и Уэльс.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам SkyNews.

С 9 часов утра среды в Англии и Уэльсе начал действовать "красный" уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой, сопровождающейся также повышенной влажностью. Сотни школ в этих условиях решили отменить занятия, или переходят на сокращенный график.

В ряде местностей ночные температуры составляли 21-22°C.

Днем столбик термометра может подняться до около 35°C и побить абсолютный рекорд июня – 35,6°C в Хэмпшире в 1976 году. Не исключают, что в среду-четверг может быть обновлен и абсолютный жаркий рекорд для Британии. Сейчас это 40,3°C, зафиксированные в Линкольншире в июле 2022 года.

Автомобилистам напомнили о запрете сидеть в неподвижном заведенном автомобиле для пользования кондиционером – за это согласно законодательству об ограничении выбросов грозит штраф от 40 фунтов стерлингов.

Из-за жары продолжаются перебои с движением поездов. Операторы объясняют, что при таких температурах кабели и рельсы могут расширяться и деформироваться, а сигнальное оборудование – выходить из строя. Поэтому стандартную скорость приходится уменьшать из соображений безопасности, а на участках с выявленными проблемами движение останавливают.

Для Франции вторник 23 июня стал самым жарким днем за 79 лет, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения. Максимальные температуры достигали 44°C.

На среду "красное" предупреждение из-за экстремальной жары объявлено для более половины страны – 58 департаментов, это беспрецедентный масштаб.

За период жары зафиксировали уже 18 смертей, которые связывают с экстремальными температурами. Из-за жаркой погоды приостановила работу одна из АЭС.