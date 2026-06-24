В МЗС заявили, що Сибіга також не їде до Гданська, та пояснили рішення

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що очільник відомства Андрій Сибіга не буде присутній на Конференції з відновлення України у польському Гданську.

Про це повідомив речник МЗС у відповідь на запитання "Європейської правди".

В МЗС зазначили, що цьогорічні заходи Конференції з відновлення (URC), що невдовзі почнеться у Гданську, "не потребують обов’язкової особистої присутності міністра закордонних справ, так само як з польського боку акцент не на міністрі закордонних справ і дипломатичній складовій, а на урядовому, економічному, безпековому, інфраструктурному, гуманітарному, бізнесовому та інших вимірах, яким присвячена Конференція".

Водночас, зазначили у відомстві, МЗС та українські дипломати будуть активно залучені до цього заходу – так само, як були залучені до підготовки заходів, угод і переговорів у її рамках.

"Пророблена велика робота, і ми розраховуємо на серйозні плоди. Цьогоріч українська сторона бере участь у заході на найвищому урядовому рівні, за лідерства премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Наша мета – уникнути непотрібної політизації цього міжнародного заходу, сфокусуватися на прагматиці та конкретних рішеннях на підтримку України та українців в умовах коли це особливо необхідно, на п’ятому році повномасштабної агресії РФ", – пояснили у Міністерстві закордонних справ.

"Переконані, що цьогорічна конференція принесе суттєві конкретні результати для наших людей та, попри все, стане історією успіху для України, Польщі та десятків міжнародних партнерів з урядового та неурядового секторів, які беруть в ній участь. Дякуємо польській стороні за якісну співорганізацію заходу", – додають у коментарі.

Також, за даними "ЄП", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не прийде на зустріч YES, де його дискусія з Сибігою мала стати одним з ключових елементів.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський не поїде до Польщі на тлі скандалу з відкликанням врученої йому польської нагороди через найменування українського підрозділу на честь УПА.

Польські ЗМІ повідомили, що перша леді Олена Зеленська також не їде до Гданська.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

Від інших польських урядовців лунають різні оцінки рішення українського президента.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.